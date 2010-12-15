Рецепт блинчиков - идеального варианта для завтрака или ужина. Готовятся они достаточно просто. Обычно, грузины используют 2 вида начинок: либо мясная, либо сырная. Идеальный вариант для завтрака или ужина. Традиционно, в нашей семье, такие блинчики готовят сразу и много.(Часть откладывают, замораживают).





Рецепт на 40 штук.

Тесто на блинчики:

1 л - воды

3 шт - яйца куриные

соль

30 г - сливочное масло

мука просеянная (немного) - тесто должно быть жидким.

Для начинки: любой рассольный сыр,но лучше - малосолёный сулугуни, который следует натереть на тёрке.

Приготовить тесто для блинчиков: смешать все компоненты.

Сковороду (для блинов или чугунную) очень хорошо нагреть.

Затем, берём кусочек картофелины, макаем им в масло (растительное) и смазываем дно сковороды (самое главное: при жарке блинов - не должно быть лишнего жира...никак)

Блинчики выпекаются очень тонкими (почти прозрачные) и в готовом виде имеют бледный цвет.

Выпечь все блинчики и сложить стопкой (ничем смазывать не надо). Далее - мы закладываем начинку и формируем трубочки.

Такие блинчики можно положить с специальный контейнер и заморозить (убрать в морозилку). Хранение - не больше недели (в морозильной камере) Если вам надо подавать на стол прям и сейчас- то их следует обжарить до золотистой корочки.

Подают и едят в горячем виде. Приятного Аппетита!!!