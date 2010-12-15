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Рецепт блинчиков по-грузински
Рецепт блинчиков - идеального варианта для завтрака или ужина. Готовятся они достаточно просто. Обычно, грузины используют 2 вида начинок: либо мясная, либо сырная. Идеальный вариант для завтрака или ужина. Традиционно, в нашей семье, такие блинчики готовят сразу и много.(Часть откладывают, замораживают).
Рецепт на 40 штук.
Тесто на блинчики:
Для начинки: любой рассольный сыр,но лучше - малосолёный сулугуни, который следует натереть на тёрке.
Приготовить тесто для блинчиков: смешать все компоненты.
Сковороду (для блинов или чугунную) очень хорошо нагреть.
Затем, берём кусочек картофелины, макаем им в масло (растительное) и смазываем дно сковороды (самое главное: при жарке блинов - не должно быть лишнего жира...никак)
Блинчики выпекаются очень тонкими (почти прозрачные) и в готовом виде имеют бледный цвет.
Выпечь все блинчики и сложить стопкой (ничем смазывать не надо). Далее - мы закладываем начинку и формируем трубочки.
Такие блинчики можно положить с специальный контейнер и заморозить (убрать в морозилку). Хранение - не больше недели (в морозильной камере) Если вам надо подавать на стол прям и сейчас- то их следует обжарить до золотистой корочки.
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|КУЛИНАРИЯ рецепты/пирожки,чебуреки,блинчики
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