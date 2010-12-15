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Рецепт блинчиков по-грузински

Среда, 22 Июля 2020 г. 18:31 + в цитатник

Рецепт блинчиков - идеального варианта для завтрака или ужина. Готовятся они достаточно просто. Обычно, грузины используют 2 вида начинок: либо мясная, либо сырная. Идеальный вариант для завтрака или ужина. Традиционно, в нашей семье, такие блинчики готовят сразу и много.(Часть откладывают, замораживают).

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Рецепт на 40 штук.

Тесто на блинчики:

  • 1 л - воды
  • 3 шт - яйца куриные
  • соль
  • 30 г - сливочное масло
  • мука просеянная (немного) - тесто должно быть жидким.

Для начинки:  любой рассольный сыр,но лучше - малосолёный сулугуни, который следует натереть на тёрке.

Приготовить тесто для блинчиков: смешать все компоненты.

Сковороду (для блинов или чугунную) очень хорошо нагреть.

Затем, берём кусочек картофелины, макаем им в масло (растительное) и смазываем дно сковороды (самое главное: при жарке блинов - не должно быть лишнего жира...никак)

Блинчики выпекаются очень тонкими (почти прозрачные) и в готовом виде имеют бледный цвет.

Выпечь все блинчики и сложить стопкой (ничем смазывать не надо). Далее - мы закладываем начинку и формируем трубочки.

Такие блинчики можно положить с специальный контейнер и заморозить (убрать в морозилку). Хранение - не больше недели (в морозильной камере) Если вам надо подавать на стол  прям и сейчас- то их следует обжарить до золотистой корочки.

Подают и едят в горячем виде. Приятного Аппетита!!!
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ рецепты/пирожки,чебуреки,блинчики
Метки:  


Процитировано 36 раз
Понравилось: 17 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 22 Июля 2020 г. 21:15 (ссылка)
С благодарностью...Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Хорошего вечера и теплого настроения!!!
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Аноним   обратиться по имени Среда, 22 Июля 2020 г. 21:37 (ссылка)
Спасибо:)очень просто , и ура , у меня появилось видео, наконец то!
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marea6503   обратиться по имени Спасибо огромное! Среда, 22 Июля 2020 г. 22:14 (ссылка)
Обязательно попробую приготовить!
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svet-lana51   обратиться по имени Благодарю, за рецепт! Четверг, 23 Июля 2020 г. 13:17 (ссылка)
Впервые встречаю рецепт для блинчиков только на воде, без молочных продуктов... Испробую!!!
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Olora   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 11:24 (ссылка)
Марриэтта, Спасибо Марриэтточка. Начинка сырная пленила. И интересная деталь поразила - картофель сырой обмакнуть в масло и смазать сковороду.Теперь буду делать так.
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ХанумЗали   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 17:22 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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НИНА_ЧЕЧУЛИНА   обратиться по имени Суббота, 25 Июля 2020 г. 15:56 (ссылка)
Спасибо за рецепт!!
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