Блинный торт с красной рыбой, сливочным сыром и красной икрой. Вкусный праздничный рецепт.

Ингредиенты:

испеченные блинчики - 8-10 шт.

форель слабосоленая - 250г

мягкий сливочный сыр - 250г

сметана - 1.5 ст.л.

укроп (зелень) - по вкусу

красная икра - 50г.

Рецепт приготовления торта:

Чтобы приготовить Блинный торт с красной рыбой, сливочным сыром и красной икрой необходимо...

Сливочный сыр соединить со сметаной и хорошо перемешать до однородной массы. Укроп мелко порубить, а рыбу нарезать тоненькими кусочками.

Нижний блин смазать кремом из сыра, сверху посыпать мелко рубленной зеленью и уложить ломтики рыбы. Сверху положить следующий блинчик, также смазать сыром, посыпать укропом и уложить рыбу, и так до последнего блина.

Украсить блинный торт красной икрой и розочками из тонких ломтиков красной рыбы, убрать в холодильник, для того, чтобы он пропитался.