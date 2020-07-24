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Блинный торт с красной рыбой, сливочным сыром и красной икрой

Пятница, 24 Июля 2020 г. 15:32 + в цитатник

Блинный торт с красной рыбой, сливочным сыром и красной икрой. Вкусный праздничный рецепт.

Блинный торт с красной рыбой, сливочным сыром и красной икрой (630x665, 324Kb)

Ингредиенты:

  • испеченные блинчики - 8-10 шт.
  • форель слабосоленая - 250г
  • мягкий сливочный сыр - 250г
  • сметана - 1.5 ст.л.
  • укроп (зелень) - по вкусу
  • красная икра - 50г.

Рецепт приготовления торта:

Чтобы приготовить Блинный торт с красной рыбой, сливочным сыром и красной икрой необходимо...

Сливочный сыр соединить со сметаной и хорошо перемешать до однородной массы. Укроп мелко порубить, а рыбу нарезать тоненькими кусочками.

Нижний блин смазать кремом из сыра, сверху посыпать мелко рубленной зеленью и уложить ломтики рыбы. Сверху положить следующий блинчик, также смазать сыром, посыпать укропом и уложить рыбу, и так до последнего блина.

Украсить блинный торт красной икрой и розочками из тонких ломтиков красной рыбы, убрать в холодильник, для того, чтобы он пропитался.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ рецепты/закуска,вторые блюда
Метки:  


Процитировано 18 раз
Понравилось: 14 пользователям
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svetasamara   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 15:41 (ссылка)
марку (название) сыра подскажете пожалуйста , чтобы в России можно купить!?
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Пятница, 24 Июля 2020 г. 16:49ссылка
Марриэтта
Филадельфию попробуйте, подойдет.
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Кахетинка   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 18:20 (ссылка)
Это не может быть не вкусным!Благодарю!
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