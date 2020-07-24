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Блинный торт с красной рыбой, сливочным сыром и красной икрой
Блинный торт с красной рыбой, сливочным сыром и красной икрой. Вкусный праздничный рецепт.
Ингредиенты:
Чтобы приготовить Блинный торт с красной рыбой, сливочным сыром и красной икрой необходимо...
Сливочный сыр соединить со сметаной и хорошо перемешать до однородной массы. Укроп мелко порубить, а рыбу нарезать тоненькими кусочками.
Нижний блин смазать кремом из сыра, сверху посыпать мелко рубленной зеленью и уложить ломтики рыбы. Сверху положить следующий блинчик, также смазать сыром, посыпать укропом и уложить рыбу, и так до последнего блина.
Украсить блинный торт красной икрой и розочками из тонких ломтиков красной рыбы, убрать в холодильник, для того, чтобы он пропитался.
|Рубрики:
|КУЛИНАРИЯ рецепты/закуска,вторые блюда
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